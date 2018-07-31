В Египте ликвидировали пять членов «Братьев-мусульман»*, готовивших теракты

Согласно заявлению правоохранителей, на след террористов из группировки «Хасм»* удалось выйти после того, как управление по национальной безопасности МВД Египта получило информацию о готовящихся терактах «с целью расшатать стабильность в стране». Как подчеркивают в ведомстве, указания о проведении террористических актов членам группировки поступили из-за рубежа.

Боевики «Хасм»* были обнаружены в одной из квартир в провинции Кальюбия, расположенной к северу от Каира. Заметив силовиков, террористы открыли по ним огонь. Боевики были уничтожены.

По данным МВД, ликвидированные боевики причастны к покушению на убийство главы управления безопасности второго по величине города Египта Александрии в марте этого года. Тогда на пути кортежа высокопоставленного офицера МВД был взорван автомобиль, погибли два человека. Сам офицер не пострадал.

В этот же день силовикам удалось задержать еще пятерых членов группировки «Хасм»* в одном из районов Каира.