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Неизвестные с пистолетом отобрали более 1 млн руб у мужчины на юго‑востоке Москвы
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Неизвестные с пистолетом отобрали более 1 млн руб у мужчины на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На юго-востоке Москвы вооруженные пневматическим пистолетом неизвестные напали на мужчину и похитили у него сумку, где находилось свыше 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Инцидент произошел на улице Братиславская, у дома 18, корпус 2.
«Двое неизвестных, угрожая пневматическим пистолетом, открыто похитили у потерпевшего сумку, в которой находились денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей, после чего скрылись на такси», — сказал собеседник агентства.
По факту нападения возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Идет розыск подозреваемых.
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