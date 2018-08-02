Неизвестные с пистолетом отобрали более 1 млн руб у мужчины на юго‑востоке Москвы

На юго-востоке Москвы вооруженные пневматическим пистолетом неизвестные напали на мужчину и похитили у него сумку, где находилось свыше 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице. Инцидент произошел на улице Братиславская, у дома 18, корпус 2. «Двое неизвестных, угрожая пневматическим пистолетом, открыто похитили у потерпевшего сумку, в которой находились денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей, после чего скрылись на такси», — сказал собеседник агентства. По факту нападения возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Идет розыск подозреваемых.