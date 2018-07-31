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Французские СМИ сообщили о задержании двоих сбежавших заключенных
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Французские СМИ сообщили о задержании двоих сбежавших заключенных 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полиция Лилля во вторник задержала двоих заключенных, сбежавших из тюрьмы французского города Кольмар, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источник.
"Служба уголовного розыска Лилля задержала во вторник, 31 июля, в 17.30 (18.30 мск) двух заключенных, сбежавших из тюрьмы Кольмара в ночь на понедельник", — сообщает радиостанция.
Ранее сообщалось, что двое заключенных, мужчины в возрасте около 30 лет, осужденные за ограбления со взломом и иные общеуголовные преступления и приговоренные к 5 годам заключения, сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы французского города Кольмар. Пропажу заключенных обнаружили при утренней поверке. Сообщалось, что они сбежали по крышам пенитенциарного заведения.
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