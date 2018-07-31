Французские СМИ сообщили о задержании двоих сбежавших заключенных

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Полиция Лилля во вторник задержала двоих заключенных, сбежавших из тюрьмы французского города Кольмар, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источник.

"Служба уголовного розыска Лилля задержала во вторник, 31 июля, в 17.30 (18.30 мск) двух заключенных, сбежавших из тюрьмы Кольмара в ночь на понедельник", — сообщает радиостанция.

Ранее сообщалось, что двое заключенных, мужчины в возрасте около 30 лет, осужденные за ограбления со взломом и иные общеуголовные преступления и приговоренные к 5 годам заключения, сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы французского города Кольмар. Пропажу заключенных обнаружили при утренней поверке. Сообщалось, что они сбежали по крышам пенитенциарного заведения.