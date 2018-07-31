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Полицейские задержали подозреваемого в нападении на москвичку на столичном пляже
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Полицейские задержали подозреваемого в нападении на москвичку на столичном пляже 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Полицейские в течение часа задержали мужчину, которого подозревают в краже телефона у москвички на севере города. Об этом передает Агентство «Москва».
"В 17:55 поступила информация об инциденте. Происшествие случилось в Прибрежном проезде", — сообщили в ГУ МВД по столице.
В ведомстве отмечают, что сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на женщину в Ховрино и, угрожая пистолетом, отнял у нее мобильный телефон. Затем грабитель скрылся на автомобиле Kia с логотипом «Яндекс. Такси».
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