Полицейские задержали подозреваемого в нападении на москвичку на столичном пляже

Полицейские в течение часа задержали мужчину, которого подозревают в краже телефона у москвички на севере города. Об этом передает Агентство «Москва»

"В 17:55 поступила информация об инциденте. Происшествие случилось в Прибрежном проезде", — сообщили в ГУ МВД по столице.

В ведомстве отмечают, что сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на женщину в Ховрино и, угрожая пистолетом, отнял у нее мобильный телефон. Затем грабитель скрылся на автомобиле Kia с логотипом «Яндекс. Такси».