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Экс-работника столичного банка задержали по подозрению в краже 3,6 млн руб. у 86-летнего мужчины
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Экс-работника столичного банка задержали по подозрению в краже 3,6 млн руб. у 86-летнего мужчины 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 3,6 млн руб. у столичного пенсионера, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В полицию поступило заявление от 86-летнего мужчины о краже денежных средств с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что посетил банк для проверки своих счетов, однако денежных средств там не оказалось. Материальный ущерб составил 3,6 млн руб.», — сказали в ведомстве.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району установили и задержали подозреваемого — им оказался 33-летний москвич, бывший работник банка, обслужившего пенсионера. Мужчина воспользовался служебным положением, изготовил дубликаты банковских карт на имя потерпевшего и с их помощью снял деньги. Похищенные средства изъяли.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже, фигурант находится под подпиской о невыезде.
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