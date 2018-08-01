Экс-работника столичного банка задержали по подозрению в краже 3,6 млн руб. у 86-летнего мужчины

«В полицию поступило заявление от 86-летнего мужчины о краже денежных средств с его банковского счета. Потерпевший пояснил, что посетил банк для проверки своих счетов, однако денежных средств там не оказалось. Материальный ущерб составил 3,6 млн руб.», — сказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району установили и задержали подозреваемого — им оказался 33-летний москвич, бывший работник банка, обслужившего пенсионера. Мужчина воспользовался служебным положением, изготовил дубликаты банковских карт на имя потерпевшего и с их помощью снял деньги. Похищенные средства изъяли.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже, фигурант находится под подпиской о невыезде.