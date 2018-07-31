В Крыму двое мужчин подозреваются в убийстве ради 30 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ , 31 июл — РИА Новости Крым . Правоохранители в течение трех часов установили личности двоих мужчин, причастных к разбою и убийству жителя Сакского района. Об этом сообщили в пресс-службе крымского следкома.

"По данным следствия, 27 июля 2018 года в одном из сел Сакского района подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на местного жителя с целью хищения его денежных средств в сумме 30 тысяч рублей. В ходе нападения один из подозреваемых совершил убийство потерпевшего, после чего они скрылись с места происшествия", — уточняется в сообщении.

На данный момент подозреваемые помещены под стражу. В зависимости от роли каждого мужчины подозреваются в совершении преступлений по ч. з ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, сопряженное с разбоем и п. в.ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой.