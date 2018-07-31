По факту загрязнения земли нефтепродуктами в Похвистневе возбуждено уголовное дело

Установлено, что ООО «Восход» при хранении и перевалке нефти и нефтепродуктов допустило слив загрязняющих веществ на землю площадью почти 8,8 тыс. кв. метров.

Лабораторные исследования показали, что почва загрязнена отходами III и IV классов опасности, оказывающими токсическое действие.

Действиями компании, по данным прокуратуры, окружающей среде нанесен ущерб в размере 34,3 млн рублей.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"), которое находится в стадии расследования.