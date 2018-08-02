В Омске раскрыли убийство почти 20-летней давности

Уголовное дело было приостановлено из-за розыска обвиняемого, а затем передано российским следователям. Вчера, 1 августа, обвиняемого задержали сотрудники полиции. Согласно показаниям 56-летнего мужчины, все эти годы он жил в Омской области по поддельному паспорту, периодически меняя место жительства.