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В Омске раскрыли убийство почти 20-летней давности
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В Омске раскрыли убийство почти 20-летней давности 

АиФ-Омск 53 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Ночью 14 апреля 1999 года в городе Экибастузе Республики Казахстан ранее судимый 37-летний мужчина убил своего знакомого во время ссоры. Чтобы скрыть преступление он нанёс колотые ранения его жене, после чего сбежал с места преступления, сообщает СУ СК России по Омской области.
Уголовное дело было приостановлено из-за розыска обвиняемого, а затем передано российским следователям. Вчера, 1 августа, обвиняемого задержали сотрудники полиции. Согласно показаниям 56-летнего мужчины, все эти годы он жил в Омской области по поддельному паспорту, периодически меняя место жительства.
Ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), по части 3 статьи 30, и по пунктам «а», «к» части 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление). Обвиняемый находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.
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