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В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей
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В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей 

Банки.ру 3 часа назад
Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, которые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, получая комиссионное вознаграждение. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали девять подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
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