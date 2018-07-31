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20-летняя рецидивистка проведет 11 лет в тюрьме за убийство нижегородца
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20-летняя рецидивистка проведет 11 лет в тюрьме за убийство нижегородца 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
Суд приговорил 20-летнюю жительницу Нижнего Новгорода к 11 годам колонии общего режима за убийство мужчины. Об этом 31 июля сообщает Следственный комитет России по Нижегородской области.
Как удалось установить, 24 декабря 2016 года в квартире дома по улице Бурденко подсудимая нанесла потерпевшему ножевое ранение в грудь и скрылась с места происшествия. Девушку поймали по горячим следам.
В ходе следствия выяснилось, что накануне убийства 31-летний мужчина поссорился со своей гражданской женой и пригласил к себе домой знакомую, которую встретил в кафе. Смертельное ранение нижегородка нанесла после домогательств со стороны потерпевшего.
При вынесении приговора суд учел, что девушка уже была судима в 2014 году за разбойное нападение. Тогда она получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Напомним, нижегородский музыкант проведет девять лет в колонии строгого режима за сожжение жены.
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