20-летняя рецидивистка проведет 11 лет в тюрьме за убийство нижегородца

Как удалось установить, 24 декабря 2016 года в квартире дома по улице Бурденко подсудимая нанесла потерпевшему ножевое ранение в грудь и скрылась с места происшествия. Девушку поймали по горячим следам.

В ходе следствия выяснилось, что накануне убийства 31-летний мужчина поссорился со своей гражданской женой и пригласил к себе домой знакомую, которую встретил в кафе. Смертельное ранение нижегородка нанесла после домогательств со стороны потерпевшего.

При вынесении приговора суд учел, что девушка уже была судима в 2014 году за разбойное нападение. Тогда она получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, нижегородский музыкант проведет девять лет в колонии строгого режима за сожжение жены.