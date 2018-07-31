Убитые в Центральной Африке могли стать жертвами грабежа

Целью убийства трёх человек в Центральной Африке могло быть ограбление. Об этом сообщил источник в местной полиции.

«По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления», — сообщил он.

Однако на данный момент официально это версия не подтверждена, передаёт «Интерфакс»

Ранее News.ru писал, что российские дипломаты находятся в контакте с властями Центральноафриканской республики для выяснения гражданства трёх погибших лиц, предположительно, являющихся российскими гражданами.

Тела жертв нашли 31 июля на расстоянии 23 километров от Сибута, «они были убиты неустановленными вооруженными людьми».