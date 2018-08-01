Ещё
Подозреваемого в убийстве собутыльника задержали в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемого в убийстве собутыльника задержали в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Житель Ростова-на-Дону задержан по подозрению в убийстве собутыльника.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, инцидент произошел 30 июля на проспекте Коммунистическом.
Подозреваемый, распивавший спиртные напитки с незнакомым ему ранее 50-летним мужчиной, в ходе ссоры нанес ему ранение шеи разбитой бутылкой и скрылся.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время в отношении ростовчанина, который ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
АиФ Ростов: последние новости
Подозреваемого в сексуальном насилии над детьми задержали на Дону Полицейских подозревают в получении взятки в Родионово-Несветайском районе Пьяного водителя задержали со стрельбой в Ростовской области
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье53
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал292
Лепс ударил Аллу Михееву378
Названа причина смерти Людмилы Глуховой5
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру30
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение