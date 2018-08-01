Подозреваемого в убийстве собутыльника задержали в Ростове-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону задержан по подозрению в убийстве собутыльника.

Подозреваемый, распивавший спиртные напитки с незнакомым ему ранее 50-летним мужчиной, в ходе ссоры нанес ему ранение шеи разбитой бутылкой и скрылся.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время в отношении ростовчанина, который ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).