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В Великих Луках за разбой будут судить 18-летнего парня
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В Великих Луках за разбой будут судить 18-летнего парня 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Суд рассмотрит уголовное дело, связанное с разбойным нападением на великолучанина
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области, что в Великих Луках в октябре 2017 года вечером в подъезде дома по улице Розы Люксембург 41-летний великолучанин подвергся нападению неизвестного. Злоумышленник ударил его ножом и похитил деньги. Потерпевший был доставлен бригадой скорой помощи в больницу с проникающим ранением грудной клетки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в разбое был задержан. Им оказался 18-летний безработный, ранее судимый местный житель. Выяснилось также, что во время совершения противоправного деяния обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору города для утверждения обвинительного заключения.
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