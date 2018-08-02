В Великих Луках за разбой будут судить 18-летнего парня

Суд рассмотрит уголовное дело, связанное с разбойным нападением на великолучанина

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Псковской области , что в Великих Луках в октябре 2017 года вечером в подъезде дома по улице Розы Люксембург 41-летний великолучанин подвергся нападению неизвестного. Злоумышленник ударил его ножом и похитил деньги. Потерпевший был доставлен бригадой скорой помощи в больницу с проникающим ранением грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в разбое был задержан. Им оказался 18-летний безработный, ранее судимый местный житель. Выяснилось также, что во время совершения противоправного деяния обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ . Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору города для утверждения обвинительного заключения.