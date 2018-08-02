Уголовное дело возбудили после нападения тибетского мастифа на девочку в Талдоме

«Следственными органами по результатам проведенной проверки по информации, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов о нападении собаки на 11-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, 17 июля текущего года на улице в Талдоме тибетский мастиф покусал девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают, жаловались ли ранее граждане на нападения этой собаки, какие меры приняли должностные лица для исключения подобных инцидентов.