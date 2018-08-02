Уголовное дело возбудили после нападения тибетского мастифа на девочку в Талдоме 

По факту нападения собаки на ребенка в Талдоме возбуждено уголовное дело, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«Следственными органами по результатам проведенной проверки по информации, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов о нападении собаки на 11-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, 17 июля текущего года на улице в Талдоме тибетский мастиф покусал девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают, жаловались ли ранее граждане на нападения этой собаки, какие меры приняли должностные лица для исключения подобных инцидентов.
Ранее СМИ сообщали, что тибетский мастиф напал на 11-летнюю девочку. Помог отогнать животное сосед, вступившийся за девочку и вызвавший «скорую помощь». После нападения ее госпитализировали. Сам инцидент при этом произошел еще 17 июля. Впоследствии собаку обследовали и определили на карантин до 28 июля. Выяснилось также, что в ноябре 2017 г. собака покусала родственника хозяев дома — девятилетнего ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил решить вопрос о возбуждении уголовного дела.