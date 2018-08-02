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СК проводит проверку после нападения тибетского мастифа на ребенка в Москве
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СК проводит проверку после нападения тибетского мастифа на ребенка в Москве 

Газета.Ru 4 часа назад
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил решить вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения тибетского мастифа на девочку в подмосковном Талдоме, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.
"Председатель СК А. Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения собаки породы «тибетский мастиф» на 11-летнюю девочку в подмосковном Талдоме. Сообщалось, что ребенок с рваными ранами доставлен в медучреждение. В сюжете также упоминалось, что это не первый случай нападения указанной собаки на людей", — сказала Петренко.
Она добавила, что Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям владельцев животного, а также выяснить, поступали ли ранее жалобы граждан на нападения указанной собаки и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов впредь.
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