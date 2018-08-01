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Глава СК поручил решить вопрос о возбуждении дела после нападения тибетского мастифа на ребенка в Талдоме
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Глава СК поручил решить вопрос о возбуждении дела после нападения тибетского мастифа на ребенка в Талдоме 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил решить вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения тибетского мастифа на девочку в подмосковном Талдоме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
«Председатель СК РФ А. Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения собаки породы «тибетский мастиф» на 11-летнюю девочку в подмосковном Талдоме. Накануне в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о данном происшествии. Сообщалось, что ребенок с рваными ранами доставлен в медучреждение. В сюжете также упоминалось, что это не первый случай нападения указанной собаки на людей. По информации СМИ, следственными органами ГСУ СК России по Московской области оперативно была организована доследственная проверка», — сказала С. Петренко.
Она добавила, что А. Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям владельцев животного, а также выяснить, поступали ли ранее жалобы граждан на нападения указанной собаки и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов впредь.
Ранее СМИ сообщали, что тибетский мастиф напал на 11-летнюю девочку. Помог отогнать животное сосед, вступившийся за девочку и вызвавший «скорую помощь». После нападения ее госпитализировали. Сам инцидент при этом произошел еще 17 июля. Впоследствии собаку обследовали и определили на карантин до 28 июля. Выяснилось также, что в ноябре 2017 г. собака покусала родственника хозяев дома — девятилетнего ребенка.
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