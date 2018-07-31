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В Мексике задержали подозреваемых в похищении итальянцев
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В Мексике задержали подозреваемых в похищении итальянцев 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Мексике задержаны предполагаемые организаторы похищения трех граждан Италии. О судьбе пропавших в мексиканском штате Халиско 31 января 2018 года пока ничего неизвестно.
По данным РИА Новости, оба задержанных принадлежат к картелю «Халиско — Новое поколение». Подозреваемые уже доставлены в Мехико.
Один из задержанных — Хосе Гуадалупе N — отвечал за выплату денег сотрудникам полиции Текалитлана, которые передали итальянцев преступной группировке.
Ранее генеральная прокуратура штата сообщала, что трое итальянцев, пропавших в Халиско 31 января 2018 года, были похищены сотрудниками полиции и переданы в руки местной преступной группировки.
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