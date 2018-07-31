В Мексике задержали подозреваемых в похищении итальянцев 

В Мексике задержаны предполагаемые организаторы похищения трех граждан Италии. О судьбе пропавших в мексиканском штате Халиско 31 января 2018 года пока ничего неизвестно.
По данным РИА Новости, оба задержанных принадлежат к картелю «Халиско — Новое поколение». Подозреваемые уже доставлены в Мехико.
Один из задержанных — Хосе Гуадалупе N — отвечал за выплату денег сотрудникам полиции Текалитлана, которые передали итальянцев преступной группировке.
Ранее генеральная прокуратура штата сообщала, что трое итальянцев, пропавших в Халиско 31 января 2018 года, были похищены сотрудниками полиции и переданы в руки местной преступной группировки.