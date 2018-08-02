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За коррупцию в 2018 году перед судом предстали 42 югорчанина
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За коррупцию в 2018 году перед судом предстали 42 югорчанина 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
За первое полугодие 2018 года в Югре возбуждено 140 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Югре.
За совершение указанных преступлений в январе-июне текущего года на скамье подсудимых оказались 42 человека. Из них 2 должностных лица органов местного самоуправления, 3 сотрудника органов внутренних дел, 2 должностных лица системы здравоохранения, 4 сотрудника государственных и муниципальных учреждений и предприятий.
В феврале 2018 года сотрудники СКР задержали двух чиновников из администрации Сургута. Им инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. Весной суд арестовал начальника ОВМД г. Нефтеюганска по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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