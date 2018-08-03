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Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве участника боев в Донбассе
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Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве участника боев в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для третьего подозреваемого в убийстве бывшего участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщило в пятницу агентство УНИАН.
Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство».
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога Александру Обухову — третьему из четырех задержанных подозреваемых. Обухов — владелец автомобиля Mazda, на котором подозреваемые пытались скрыться. Он будет находиться в запорожском СИЗО до 29 сентября", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу суд в Бердянске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подозреваемых в убийстве Олешко — Артема Матюшина и Николая Ломако.
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