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Суд арестовал подозреваемого в убийстве участника операции в Донбассе
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве участника операции в Донбассе 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для одного из подозреваемых в убийстве бывшего участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщило в пятницу агентство УНН.
Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство».
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому (Артему Матюшину — ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Его будут содержать в СИЗО города Запорожье", — говорится в сообщении.
По данным агентства, адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте.
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