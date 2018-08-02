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На Украине четырех человек подозревают в убийстве участника боев в Донбассе
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На Украине четырех человек подозревают в убийстве участника боев в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Четверо задержанных стали подозреваемыми по делу об убийстве участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство» и задержали подозреваемых.
"Четырем лицам сообщено о подозрении по пункту 12 части второй статьи 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", — написал Лысенко в Facebook в четверг.
По его данным, злоумышленники были задержаны в результате спецоперации «Сирена» в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.
Лысенко сообщает, что сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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