На Украине четырех человек подозревают в убийстве участника боев в Донбассе

Андрей Лысенко. КИЕВ, 2 авг — РИА Новости . Четверо задержанных стали подозреваемыми по делу об убийстве участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Украины

Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство» и задержали подозреваемых.

"Четырем лицам сообщено о подозрении по пункту 12 части второй статьи 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", — написал Лысенко в Facebook в четверг.

По его данным, злоумышленники были задержаны в результате спецоперации «Сирена» в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

Лысенко сообщает, что сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.