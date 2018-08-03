Бердянский суд арестовал второго подозреваемого по делу об убийстве

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще одного подозреваемого в убийстве бывшего участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщило в пятницу агентство УНН.

Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство».

"Суд применил к подозреваемому (Николаю Ломако — ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Его будут содержать в СИЗО в Запорожье", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу суд в Бердянске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве бывшего участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко — Артема Матюшина.