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Бердянский суд арестовал второго подозреваемого по делу об убийстве
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Бердянский суд арестовал второго подозреваемого по делу об убийстве 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще одного подозреваемого в убийстве бывшего участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщило в пятницу агентство УНН.
Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство».
"Суд применил к подозреваемому (Николаю Ломако — ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Его будут содержать в СИЗО в Запорожье", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу суд в Бердянске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве бывшего участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко — Артема Матюшина.
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