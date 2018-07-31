В Белоруссии россиянку приговорили к трем годам колонии за провоз марихуаны

По версии следствия, 26-летняя россиянка приобрела на территории ЕС не менее 1,14 грамма марихуаны и спрятала ее в ручную кладь. Следуя с территории Польши в Белоруссию 5 мая в качестве пассажира автомобиля, она перевезла наркотическое вещество через границу. Девушку задержали сотрудники Брестской таможни. Экспертиза показала, что в ее крови присутствовали следы наркотического вещества.

"Постановлен приговор по уголовному делу по обвинению гражданки Российской Федерации в перемещении через таможенную границу наркотического вещества… По совокупности преступлений… назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", — говорится в сообщении суда.

В пресс-службе отметили, что россиянка признана виновной в незаконных хранении (без цели сбыта) и перевозке наркотических средств. Она же признана виновной в незаконной перевозке наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как ранее сообщил белорусский портал tut.by, задержанная россиянка — Instagram-модель Мария Хрестина. Последнюю фотографию девушка выложила в социальной сети 5 мая.