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В Белоруссии россиянку приговорили к трем годам колонии за провоз марихуаны
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В Белоруссии россиянку приговорили к трем годам колонии за провоз марихуаны 

РИА Новости 31 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МИНСК, 31 июл — РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил россиянку к трем годам исправительной колонии общего режима за перевозку через границу чуть более грамма марихуаны, сообщила во вторник пресс-служба Брестского областного суда Белоруссии.
По версии следствия, 26-летняя россиянка приобрела на территории ЕС не менее 1,14 грамма марихуаны и спрятала ее в ручную кладь. Следуя с территории Польши в Белоруссию 5 мая в качестве пассажира автомобиля, она перевезла наркотическое вещество через границу. Девушку задержали сотрудники Брестской таможни. Экспертиза показала, что в ее крови присутствовали следы наркотического вещества.
"Постановлен приговор по уголовному делу по обвинению гражданки Российской Федерации в перемещении через таможенную границу наркотического вещества… По совокупности преступлений… назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", — говорится в сообщении суда.
В пресс-службе отметили, что россиянка признана виновной в незаконных хранении (без цели сбыта) и перевозке наркотических средств. Она же признана виновной в незаконной перевозке наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Как ранее сообщил белорусский портал tut.by, задержанная россиянка — Instagram-модель Мария Хрестина. Последнюю фотографию девушка выложила в социальной сети 5 мая.
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