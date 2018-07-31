Убитый дочерьми Хачатурян был контужен в Афганистане

Источник: Убитый в Москве М. Хачатурян был контужен в Афганистане и принимал антидепрессанты

Михаил Хачатурян, в убийстве которого правоохранители подозревают трех его дочерей, имел контузию, полученную во время службы в Афганистане . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Как выяснили следователи, 57-летний М. Хачатурян служил в Афганистане и там был контужен. В последнее время мужчина принимал антидепрессанты — психотропные средства хранились в шкатулке, их изъяли. У следствия имеются вопросы касательно информации о наркотической зависимости убитого, будет проведена экспертиза на наличие запрещенных веществ в организме покойного», — сказал собеседник агентства.

Три сестры, задержанные по подозрению в убийстве своего отца на северо-востоке столицы, нанесли мужчине не менее 36 ударов ножом. Об этом Агентству «Москва» ранее сообщал источник в правоохранительных органах

Вечером 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного на Алтуфьевскомом шоссе, обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди, сообщили Агентству «Москва» ранее в столичном главке СК. По подозрению в совершении указанного преступления задержали троих дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. На допросе девушки признали вину и пояснили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По словам источника Агентства «Москва», сестры нанесли мужчине не менее 36 ножевых ранений. Останкинский районный суд 30 июля продлил всем сестрам срок задержания на 72 часа.