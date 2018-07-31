Ещё
Житель Петербурга напал на курьера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Петербурга напал на курьера с сумкой-холодильником 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: CC0 / qusuypa /
Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который отнял у курьера сумку-холодильник с заказанными суши, сообщает во вторник городское надзорное ведомство.
Как отмечает прокуратура, мужчина, будучи нетрезвым, заказал на дом доставку суши, но не собирался ее оплачивать.
"После доставки еды курьером, не имея намерения оплатить товар, злоумышленник высказал в адрес потерпевшего угрозы применения насилия и, пытаясь нанести удар кулаком по его лицу, выдвинул требования о передаче ему сумки с едой. После чего, толкнув потерпевшего, мужчина похитил сумку с едой и, забежав к себе домой, съел ее, а сумку-холодильник выбросил на улицу через окно", — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело по статье "грабеж" направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских журналистов расстреляли из засады116
Лепс ударил Аллу Михееву166
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги74
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России335
Названы имена убитых россиян в Африке257
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение