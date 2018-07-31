Житель Петербурга напал на курьера с сумкой-холодильником

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который отнял у курьера сумку-холодильник с заказанными суши, сообщает во вторник городское надзорное ведомство.

Как отмечает прокуратура , мужчина, будучи нетрезвым, заказал на дом доставку суши, но не собирался ее оплачивать.

"После доставки еды курьером, не имея намерения оплатить товар, злоумышленник высказал в адрес потерпевшего угрозы применения насилия и, пытаясь нанести удар кулаком по его лицу, выдвинул требования о передаче ему сумки с едой. После чего, толкнув потерпевшего, мужчина похитил сумку с едой и, забежав к себе домой, съел ее, а сумку-холодильник выбросил на улицу через окно", — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело по статье "грабеж" направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.