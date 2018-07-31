Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав 

Полиция нарушила конституционные права убивших отца трех сестер. По данным портала Life, на это девушки пожаловались правозащитникам.
По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян пожаловались на то, что полицейские не сообщили им о праве не свидетельствовать против самих себя, что гарантирует им российская Конституция, а также не позволили сделать телефонный звонок и взяли первые показания в отсутствие адвокатов.
В минувшую пятницу три дочери почти четырьмя десятками ударов ножом убили своего 57-летнего отца в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По словам самих девушек, задержанных по подозрению в убийстве, отец напал на них с ножом, находясь в состоянии наркотического опьянения.
17-летней Марии, 18-летней Ангелине и 19-летней Кристине было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что грозит девушкам тюремным заключением на срок от восьми лет до пожизненного.