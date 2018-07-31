В Москве на плавильной станции обнаружили части тела человека 

На территории плавильной станции на востоке Москвы были найдены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, части тела обнаружили рабочие станции. О находке они сообщили полиции.
«По предварительной информации, на улице Большая Косинская на территории плавильной станции рабочие обнаружили части человеческого тела», — сказал источник.
На место обнаружения находки выехали сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.