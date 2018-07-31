В Москве задержали «лизуна»

Полиция задержала облизавшего москвичку в лифте гражданина Узбекистана

По данным источника, вечером 29 июля в полицию обратилась 29-летняя москвичка, проживающая на улице Новокосинская.

По словам заявительницы, она поднималась в лифте вместе с незнакомым мужчиной, который "начал облизывать ее руки и плечи, тереться об нее, трогать за живот и бедра".

Девушка отметила, что сразу после случившегося она вызвала полицейских.

Правоохранители задержали мужчину. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.