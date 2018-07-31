В Москве задержали «лизуна»

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Полиция задержала облизавшего москвичку в лифте гражданина Узбекистана 

Москва24 9 часов назад
Фото: m24.ru
Полицейские задержали на востоке Москвы 35-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в домогательствах к девушке в лифте жилого дома, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, вечером 29 июля в полицию обратилась 29-летняя москвичка, проживающая на улице Новокосинская.
По словам заявительницы, она поднималась в лифте вместе с незнакомым мужчиной, который "начал облизывать ее руки и плечи, тереться об нее, трогать за живот и бедра".
Девушка отметила, что сразу после случившегося она вызвала полицейских.
Правоохранители задержали мужчину. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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