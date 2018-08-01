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К одной из трех убивших отца сестер не пускают адвоката, заявили в ОНК
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К одной из трех убивших отца сестер не пускают адвоката, заявили в ОНК 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Адвоката одной из трех сестер, обвиняемой в убийстве отца в Москве, не пускают к его подзащитной, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.
"В адрес ОНК Москвы поступило обращение от адвоката Алексея Паршина по вопросу недопуска его в изолятор временного содержания Северо-Восточного округа столицы к его подзащитной, которая является одной из трех сестер, обвиняемых в убийстве собственного отца. Он указывает, что его не допускают в связи с отсутствием кабинетов для свиданий", — рассказал правозащитник.
Мельников отметил, что ОНК Москвы уже направило обращение о проверке нарушения прав граждан в прокуратуру столицы. Также правозащитник добавил, что ОНК Москвы будет пристально следить за всеми тремя девушками и их нахождением в ИВС, а также после перевода в СИЗО.
"Это дело будет под нашим пристальным контролем, особенно с учетом того, что в ближайшее время девушек переведут в камеру СИЗО", — сказал он.
В пресс-службе столичного главка МВД не стали комментировать данную информацию.
Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.
По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.
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