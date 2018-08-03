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Суд оставил под арестом бывшего начальника отдела МЧС по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Суд оставил под арестом бывшего начальника отдела МЧС по делу о пожаре в «Зимней вишне» 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева, обжаловавшей его арест. Адвокат предлагала заменить ее подзащитному содержание под стражей на домашний арест. Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» арестованы 11 обвиняемых. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям в зависимости от степени участия каждого. Пожар в ТРЦ произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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