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Под Ростовом задержали педофила
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Под Ростовом задержали подозреваемого в сексуальном насилии над четырьмя детьми 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех малолетних детей, сообщает во вторник пресс-служба управления.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Подозреваемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее подозреваемого судили за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2015 года по июль 2018 года подозреваемый в одном из поселков Красносулинского района Ростовской области совершил в отношении четырех малолетних детей 2008, 2009, 2011 и 2014 годов рождения насильственный действия сексуального характера.
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