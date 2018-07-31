Под Ростовом задержали педофила

Под Ростовом задержали подозреваемого в сексуальном насилии над четырьмя детьми

"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Подозреваемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее подозреваемого судили за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2015 года по июль 2018 года подозреваемый в одном из поселков Красносулинского района Ростовской области совершил в отношении четырех малолетних детей 2008, 2009, 2011 и 2014 годов рождения насильственный действия сексуального характера.