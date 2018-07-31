Украинец пытался продать семимесячного сына

Полицейские задержали уроженца Закарпатской области, который продал за 3,7 тысячи долларов своего семимесячного сына, сообщил во вторник замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Ранее начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что правоохранители выявила почти 200 фактов торговли людьми в течение 6 месяцев 2018 года, в том числе более 100 фактов — в целях сексуальной эксплуатации.
"Во Всемирный день противодействия торговли людьми оперативники задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов) продал своего 7-месячного сына", — написал Аброськин в Facebook. По его словам, мужчина задержан.