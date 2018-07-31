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Украинец пытался продать семимесячного сына
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На Украине задержали мужчину, продавшего своего семимесячного сына 

РИА Новости 1 час назад
Фото: if.npu.gov.ua
Полицейские задержали уроженца Закарпатской области, который продал за 3,7 тысячи долларов своего семимесячного сына, сообщил во вторник замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Ранее начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что правоохранители выявила почти 200 фактов торговли людьми в течение 6 месяцев 2018 года, в том числе более 100 фактов — в целях сексуальной эксплуатации.
"Во Всемирный день противодействия торговли людьми оперативники задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов) продал своего 7-месячного сына", — написал Аброськин в Facebook. По его словам, мужчина задержан.
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