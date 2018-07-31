Украинец пытался продать семимесячного сына

Ранее начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что правоохранители выявила почти 200 фактов торговли людьми в течение 6 месяцев 2018 года, в том числе более 100 фактов — в целях сексуальной эксплуатации.