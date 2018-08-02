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Омский суд не стал смягчать наказание пенсионерке, убившей мужа
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Омский суд не стал смягчать наказание пенсионерке, убившей мужа 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда проверила законность Кировского районного суда города Омска. Согласно ему 68-летняя омичка осуждена по части 1 ст. 105 УК РФ к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает региональная прокуратура.
Во время предварительного расследования было установлено и подтверждено на судебных заседаниях, что 21 октября 2017 женщина была пьяна. Во время бытового конфликта она нанесла колото-резаное ранение своему мужу, с которым прожила более 25 лет. От полученной травмы мужчина скончался.
По итогам пересмотра уголовного дела суд оставил приговор без изменения. Судебное решение вступило в силу.
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