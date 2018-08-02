Омский суд не стал смягчать наказание пенсионерке, убившей мужа

Во время предварительного расследования было установлено и подтверждено на судебных заседаниях, что 21 октября 2017 женщина была пьяна. Во время бытового конфликта она нанесла колото-резаное ранение своему мужу, с которым прожила более 25 лет. От полученной травмы мужчина скончался.

По итогам пересмотра уголовного дела суд оставил приговор без изменения. Судебное решение вступило в силу.