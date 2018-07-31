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В Таджикистане завели дело после нападения на туристов
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В Таджикистане завели дело после нападения на туристов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
ДУШАНБЕ, 31 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Генеральная прокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов возбудила во вторник уголовное дело по статьям «терроризм» и «убийство», все подозреваемые в причастности к инциденту задержаны, сообщается на сайте ведомства.
В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых к причастности к инциденту оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения.
"Возбуждены уголовные дела по статьям 104 ("Убийство") и 179 ("Терроризм") УК, расследование ведется непосредственно под руководством генерального прокурора Юсуфа Рахмона, все преступники задержаны", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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