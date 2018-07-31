Ещё
Госдеп не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Вашингтон не может подтвердить причастность террористической организации «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в РФ) к инциденту в Таджикистане, где при наезде автомобиля погибли четыре иностранца, в том числе два гражданина США, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Конечно, мы видели сообщения, что ИГ* взяла на себя ответственность за нападение, при котором погибли двое американцев… Мы не можем подтвердить, кто ответственен за это нападение", — сказала представитель госдепа.
По словам Науэрт, сейчас власти США помогают Таджикистану в расследовании этого происшествия.
В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами.
Пятеро подозреваемых к причастности к инциденту оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву280
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете3
В РФ задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста96
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу67
Предсказано наступление смертельно опасной жары1
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение