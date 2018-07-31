Госдеп не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости . Вашингтон не может подтвердить причастность террористической организации «Исламское государство*» ( ИГ , запрещена в РФ ) к инциденту в Таджикистане , где при наезде автомобиля погибли четыре иностранца, в том числе два гражданина США , заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Конечно, мы видели сообщения, что ИГ* взяла на себя ответственность за нападение, при котором погибли двое американцев… Мы не можем подтвердить, кто ответственен за это нападение", — сказала представитель госдепа.

По словам Науэрт, сейчас власти США помогают Таджикистану в расследовании этого происшествия.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов ), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами.

Пятеро подозреваемых к причастности к инциденту оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения

*Террористическая организация, запрещенная в России.