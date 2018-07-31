Дрыманова оставили в СИЗО

Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО генерала СК Дрыманова

Генерал был заключен под стражу 17 июля, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Виновным себя Дрыманов не считает.

По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), которые затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко , по которому Дрыманов проходил свидетелем.