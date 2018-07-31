Ещё
Дрыманова оставили в СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО генерала СК Дрыманова 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, подозреваемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генерал был заключен под стражу 17 июля, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Виновным себя Дрыманов не считает.
По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), которые затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.
Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.
Официально фабула не оглашалась, следствие ведет ФСБ.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских журналистов расстреляли из засады116
Лепс ударил Аллу Михееву166
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги74
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России335
Названы имена убитых россиян в Африке257
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение