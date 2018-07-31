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Коршунову предъявлено обвинение
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Следствие уточнило обвинение бывшему замглавы ФСИН Коршунову 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Следствие предъявило уточненное обвинение бывшему заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову по эпизодам взяточничества и растраты, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Линников.
"Ему предъявили обвинение в уточненной редакции, мы пока не знаем, окончательная ли это версия. Никаких кардинальных изменений в нем не произошло — это все те же растраты и взятка. При этом в описании совпадает все — время, лица, обстоятельства, но следствие квалифицирует это как два эпизода", — сказал адвокат. Он пояснил, что о завершении следственных действий еще не объявлено.
По данным следствия, Коршунов и генеральный директор торгово-промышленной компании "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в сговор для похищения средств, выделенных в 2016 году на закупку обуви для ФСИН РФ.
Соучастники хотели создать видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках госконтракта. В действительности обувь должны были производить силами территориальных органов ФСИН России и компании Арутюняна из закупленных им более дешевых материалов.
По словам Петренко, Коршунов дал указания руководителям подразделений ФСИН России организовать изготовление обуви из некачественного сырья заключенными. Сотрудников ФСИН он убедил, что производство будет вестись ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России".
По поручению Коршунова начальники территориальных органов ФСИН России заключили госконтракты на поставку обуви с ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России", которым руководил его соучастник Виталий Морусов. Морусов подписал госконтракты на производство обуви, по которым получил более 263 миллионов рублей. Он перечислил эти деньги на расчетные счета ООО "Промторгобувь", ООО "Мультишвей Групп" и ООО ТПК "ДАЦЕ Групп" под видом оплаты за материалы и аренду оборудования.
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