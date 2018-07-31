Студента обокрали в фитнес-центре почти на 6 млн рублей

Драгоценности и деньги на сумму порядка 5,6 миллиона рублей украли у юноши в фитнес-центре, расположенном на западе Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Молодой человек, учащийся на втором курсе МГУ, обратился к правоохранителям вечером 21 июля. Оперативники выяснили, что злоумышленник открыл шкафчик в раздевалке фитнес-центра на проспекте Вернадского и похитил оттуда ювелирные изделия и $3 тысячи, а после скрылся. В общей сложности материальный ущерб составил порядка 5 млн 570 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Москва».