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Студента обокрали в фитнес-центре почти на 6 млн рублей
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Студента МГУ обокрали в фитнес-центре почти на 6 млн рублей 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Драгоценности и деньги на сумму порядка 5,6 миллиона рублей украли у юноши в фитнес-центре, расположенном на западе Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Молодой человек, учащийся на втором курсе МГУ, обратился к правоохранителям вечером 21 июля. Оперативники выяснили, что злоумышленник открыл шкафчик в раздевалке фитнес-центра на проспекте Вернадского и похитил оттуда ювелирные изделия и $3 тысячи, а после скрылся. В общей сложности материальный ущерб составил порядка 5 млн 570 тысяч рублей. Об этом пишет агентство «Москва».
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