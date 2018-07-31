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Глава управления ПФР задержана на Урале
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Глава управления ПФР задержана на Урале 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Cотрудниками правоохранительных органов в Магнитогорске задержана начальник местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Любовь Штейн, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.
Как сообщает Ura.ru, сотрудники ФСБ и следователи задержали Штейн в рабочем кабинете, а две недели назад она была допрошена по делу в качестве свидетеля.
В СК по Челябинской области сообщили, что преступления начальника отделения ПФР были выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. В отношении Штейн возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки за незаконные действия».
Напомним, в 2013 году Симоновский суд Москвы санкционировал арест начальника Главного управления Пенсионного фонда России № 8 по Москве и Московской области Татьяны Моисеенко и замначальника ГУ ПФР № 3 по Москве и области Александра Моисеенко по подозрению в коррупции.
Кроме того, сотрудники МВД провели выемку документов в Пенсионном фонде Дагестана по делу о мошенничестве по материнскому капиталу..
Тогда же следствие и прокуратура довели до суда дело о взятке в 47 млн рублей в отношении экс-главы отделения Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти.
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