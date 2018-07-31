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1,6 млн рублей украли из Porsche в Москве
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Почти 1,6 млн руб. украли из Porsche на севере столицы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция разыскивает подозреваемого в краже денег из автомобиля в районе Аэропорт, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Днем 30 июля в службу «02» с сообщением о краже обратился мужчина 1987 г. рождения, работающий заместителем коммерческого директора в одной из организаций. «Сотрудники полиции установили, что неизвестный на Ленинградском проспекте, д. 52, неустановленным способом проник в автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий заявителю, откуда похитил 1 млн 575 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.
Агентство «Москва»: последние новости
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