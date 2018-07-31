1,6 млн рублей украли из Porsche в Москве

Почти 1,6 млн руб. украли из Porsche на севере столицы

Днем 30 июля в службу «02» с сообщением о краже обратился мужчина 1987 г. рождения, работающий заместителем коммерческого директора в одной из организаций. «Сотрудники полиции установили, что неизвестный на Ленинградском проспекте, д. 52, неустановленным способом проник в автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий заявителю, откуда похитил 1 млн 575 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.