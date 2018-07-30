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Омский мясник убил пенсионерку за отказ купить шубу
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Омский мясник убил пенсионерку за отказ купить шубу 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В Омской области мясник нанес пенсионерке 15 ударов ножом после отказа купить дубленку, сообщает Life.ru со ссылкой на СУ СК по региону.
Убийство произошло в поселке Новоуральский Таврического района. По данным следствия, местный забойщик скота зашел к 74-летней соседке с предложением купить дубленку. Вырученные деньги мясник собирался потратить на выпивку. После отказа мужчина разозлился, вытащил нож и нанес пенсионерке 15 ударов.
Сообщается, что местные жители видели убийцу после совершения преступления с окровавленными руками, однако ничего не заподозрили из-за его работы.
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