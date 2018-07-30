Омский мясник убил пенсионерку за отказ купить шубу

Убийство произошло в поселке Новоуральский Таврического района. По данным следствия, местный забойщик скота зашел к 74-летней соседке с предложением купить дубленку. Вырученные деньги мясник собирался потратить на выпивку. После отказа мужчина разозлился, вытащил нож и нанес пенсионерке 15 ударов.

Сообщается, что местные жители видели убийцу после совершения преступления с окровавленными руками, однако ничего не заподозрили из-за его работы.