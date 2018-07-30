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Крымчанин облил бензином сожительницу и поджег
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Ревнивый крымчанин облил бензином сожительницу и поджег 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Житель Ялты из-за ревности облил бензином и поджег свою сожительницу, сообщает крымское управление СК РФ.
"Следственным отделом по городу Ялта возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя", — говорится в сообщении. Мужчина подозревается в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.
"По данным следствия, ночью 28 июля 2018 года обвиняемый на почве ревности в помещении, в котором жил со своей сожительницей, облил потерпевшую бензином, после чего поджег. Женщина с множественными ожогами частей тела была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", — отметили следователи.
Выясняются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.
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