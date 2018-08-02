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Задержан экс-глава бюро медэкспертизы Дагестана
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Источник сообщил о задержании экс-главы бюро медэкспертизы Дагестана 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Fotolia / ctpaep
Экс-глава главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев задержан правоохранителями в ночь на четверг в Грозном, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Примерно в два часа ночи сотрудники правоохранительных органов произвели задержание Магомеда Махачева на территории соседней республики в Грозном. В данный период он находится в ИВС (изолятор временного содержания)", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ближайшие двое суток суд изберет ему меру пресечения.
Махачев был объявлен в международный розыск за совершение преступлений, по которым было заведено уголовное дело по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Участие в преступном сообществе", "Получение взятки организованной группой" и "Мошенничество в особо крупном размере". Затем сообщалось, что следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении Махачева, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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