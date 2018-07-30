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Война в Донбассе: Украинские военные оставили свои танки без горючего
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Война в Донбассе: Украинские военные оставили свои танки без горючего 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС, так сейчас украинские власти называют гражданскую войну в Донбассе — ред.).
Как уточняется, украинские военные сливали горючее из бензовозов на нелегальном пункте скупки горюче-смазочных материалов (ГСМ), организованном в гараже жителем села Очеретино Донецкой области. По предварительным данным, военные ради собственного обогащения пытались продать как минимум 2 тонны топлива.
По материалам военной контрразведки Дружковским отделением Нацполиции Украины в Донецкой области начато уголовное производство по ч.3 ст.410 УК Украины «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Учитывая, что, помимо материального ущерба, хищения ГСМ негативно влияют на боеспособность украинских войск, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным военнослужащим меры пресечения.
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