Война в Донбассе: Украинские военные оставили свои танки без горючего

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС, так сейчас украинские власти называют гражданскую войну в Донбассе — ред.).

Как уточняется, украинские военные сливали горючее из бензовозов на нелегальном пункте скупки горюче-смазочных материалов (ГСМ), организованном в гараже жителем села Очеретино Донецкой области. По предварительным данным, военные ради собственного обогащения пытались продать как минимум 2 тонны топлива.

По материалам военной контрразведки Дружковским отделением Нацполиции Украины в Донецкой области начато уголовное производство по ч.3 ст.410 УК Украины «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Учитывая, что, помимо материального ущерба, хищения ГСМ негативно влияют на боеспособность украинских войск, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным военнослужащим меры пресечения.