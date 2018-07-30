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Похитивших трех итальянцев поймали в Мексике
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В Мексике задержали подозреваемых в похищении трех граждан Италии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: АР
Предполагаемые организаторы похищения трех граждан Италии задержаны в Мексике, сообщила в понедельник генеральная прокуратура латиноамериканской страны.
Трое итальянцев пропали без вести в мексиканском штате Халиско 31 января этого года. Ранее ведомство сообщало, что они были схвачены и переданы в руки преступной группировки местной полицией.
"Хосе Гуадалупе N, возможно, связан с этим исчезновением трех итальянских граждан в Текалитлане. Предположительно, он отвечал за выплату денег сотрудникам полиции Текалитлана, которые могли отвечать за передачу итальянцев (преступной группировке)", — говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе операции был задержан и Хосе N, также причастный к этому преступлению. Сейчас оба подозреваемых, принадлежащих к картелю "Халиско — Новое поколение", доставлены в Мехико.
Все трое пропавших — уроженцы итальянского Неаполя. В самом Неаполе после их похищения прошли демонстрации с требованием найти пропавших и установить виновных. О судьбе самих итальянцев пока сообщений нет, они не обнаружены.
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