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Учитель устроил съемки в женском туалете и попался
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В Коми учителя оштрафовали за тайную съемку в школьном женском туалете 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировой судья Усть-Куломского судебного участка Коми назначил 40 тысяч рублей штрафа бывшему сельскому учителю за съемки своих коллег на скрытую камеру, установленную в женском туалете школы, сообщает в понедельник республиканская прокуратура.
"В ходе следствия установлено, что в период с октября 2017 года по февраль 2018 года мужчина, работая учителем, на скрыто установленную в женском туалете школы видеокамеру снимал своих коллег-женщин. Видеозаписи мужчина хранил на картах памяти. После получения огласки совершенных действий мужчина был уволен из образовательного учреждения", — говорится в сообщении.
Бывший учитель, полностью признавший вину и ходатайствовавший о рассмотрении дела в особом порядке, признан виновным по статье "незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия".
"Суд… назначил бывшему педагогу наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на один год", — информирует прокуратура Коми.
Приговор не вступил в законную силу, заключает ведомство.
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