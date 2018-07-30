В Азербайджане изъяли оружие у участников беспорядков в Гяндже

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате вооруженного нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

"У участников гянджинских событий, ликвидированных за оказание сотрудникам правоохранительных органов вооруженного сопротивления во время проведенной операции, было изъято много оружия", — заявил Гаралов в понедельник на оперативном совещании.

Он отметил, что у ликвидированных лиц, а также в местах проживания арестованных были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств автоматы разных марок, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты и холодное оружие.