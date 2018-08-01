Сотрудников СИЗО во Владимире заподозрили в применении насилия к заключенным

В отношении сотрудников СИЗО N1 во Владимирской области возбудили уголовное дело после того, как одного из заключенных признали виновным в убийстве на территории изолятора. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры региона.

По данным следствия, причиной, по который заключенный пошел на убийство, стало психологическое и физическое насилие со стороны сотрудников других осужденных. Они незаконно содержались в отдельной камере, куда сотрудники СИЗО помещали тех, кого хотели принудить к самооговору.

Дела были возбуждены по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч.2 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

О систематическом нарушении закона сотрудниками изолятора рассказали более 20 свидетелей.