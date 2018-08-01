Ещё
Сотрудников СИЗО во Владимире заподозрили в применении насилия к заключенным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудников СИЗО во Владимире заподозрили в применении насилия к заключенным 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Denis Sinyakov/Reuters
В отношении сотрудников СИЗО N1 во Владимирской области возбудили уголовное дело после того, как одного из заключенных признали виновным в убийстве на территории изолятора. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры региона.
По данным следствия, причиной, по который заключенный пошел на убийство, стало психологическое и физическое насилие со стороны сотрудников других осужденных. Они незаконно содержались в отдельной камере, куда сотрудники СИЗО помещали тех, кого хотели принудить к самооговору.
Дела были возбуждены по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч.2 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).
О систематическом нарушении закона сотрудниками изолятора рассказали более 20 свидетелей.
Ранее сообщалось, что глава ФСИН России Геннадий Корниенко решил начать проверять видеорегистраторы из колоний и СИЗО.
Газета.Ru: последние новости
"Ъ": суд арестовал боровшихся с коррупцией во ФСИН офицеров ФСБ В Петербурге задержали женщину за спонсирование ИГ Суд начал оглашение приговора "банде ГТА"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье53
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал292
Лепс ударил Аллу Михееву378
Названа причина смерти Людмилы Глуховой5
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру30
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение