Жестокая расправа над туристами попала на видео

Атака на группу иностранных туристов в Таджикистане попала на видео. Запись опубликована на портале «Радио Озоди» («Радио Свобода»).
На кадрах видно, что наезд автомобиля на велосипедистов был преднамеренным. Машина, сбившая туристов, развернулась и наехала на них снова.
Нападение на группу иностранных туристов на юге Таджикистана произошло 29 июля. После наезда из машины вышли люди и добили пострадавших с помощью огнестрельного оружия и ножей. По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимова, следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе теракт.
В результате нападения погибли четыре человека: два гражданина США, голландец и швейцарец. Всего в группе было семь человек, одного туриста на месте наезда не было.
По данным агентства «Фергана», двое подозреваемых в нападении уничтожены, четверо задержаны.