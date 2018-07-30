Жестокая расправа над туристами попала на видео

Жестокая расправа над туристами в Таджикистане попала на видео

Атака на группу иностранных туристов в Таджикистане попала на видео. Запись опубликована на портале «Радио Озоди» ( «Радио Свобода» ).

На кадрах видно, что наезд автомобиля на велосипедистов был преднамеренным. Машина, сбившая туристов, развернулась и наехала на них снова.

Нападение на группу иностранных туристов на юге Таджикистана произошло 29 июля. После наезда из машины вышли люди и добили пострадавших с помощью огнестрельного оружия и ножей. По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимова, следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе теракт.

В результате нападения погибли четыре человека: два гражданина США , голландец и швейцарец. Всего в группе было семь человек, одного туриста на месте наезда не было.

По данным агентства «Фергана», двое подозреваемых в нападении уничтожены, четверо задержаны.