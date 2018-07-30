Ещё
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жестокая расправа над туристами в Таджикистане попала на видео 

Рамблер 2 часа назад
Атака на группу иностранных туристов в Таджикистане попала на видео. Запись опубликована на портале «Радио Озоди» («Радио Свобода»).
На кадрах видно, что наезд автомобиля на велосипедистов был преднамеренным. Машина, сбившая туристов, развернулась и наехала на них снова.
Нападение на группу иностранных туристов на юге Таджикистана произошло 29 июля. После наезда из машины вышли люди и добили пострадавших с помощью огнестрельного оружия и ножей. По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимова, следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе теракт.
>> "46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
В результате нападения погибли четыре человека: два гражданина США, голландец и швейцарец. Всего в группе было семь человек, одного туриста на месте наезда не было.
По данным агентства «Фергана», двое подозреваемых в нападении уничтожены, четверо задержаны.
Комментарии75
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы88
Венедиктов объявил о неожиданном решении48
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости105
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле320
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста536
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
00:54
Украина протестует из-за Медведева в Крыму
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение