Конституционный суд Грузии отменил штраф за употребление марихуаны 

Согласно решению суда, употребление данного вещества не считается преступлением и является «правом на свободное развитие личности».
Между тем незаконное приобретение и хранение марихуаны остается наказуемым, передает РИА Новости. Штраф составит более 200 долларов.
В ноябре 2017 года Конституционный суд постановил, что употребление марихуаны не является уголовным преступлением. Еще раньше, в июле Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.
В Грузии марихуану употребляет 63,9 процента наркозависимых граждан.