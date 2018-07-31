Конституционный суд Грузии отменил штраф за употребление марихуаны

Согласно решению суда, употребление данного вещества не считается преступлением и является «правом на свободное развитие личности».

Между тем незаконное приобретение и хранение марихуаны остается наказуемым, передает РИА Новости . Штраф составит более 200 долларов.

В ноябре 2017 года Конституционный суд постановил, что употребление марихуаны не является уголовным преступлением. Еще раньше, в июле Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.